India Hicks, ahijada del príncipe Carlos, narra cómo fue el accidentado parto de su hijo Felix durante un atraco

“Yo estaba en el coche sintiendo a Felix abriéndose paso con cada vez más fuerza y tuve que abrir la puerta para salir a apoyarme en el capó y poder aliviar las contracturas. En la tienda, el gasolinero me hacía señas para que volviera dentro del coche y David intentaba desbloquear la puerta para poder salir hacia mí. El sintecho que empuñaba el cuchillo vio entonces a esta mujer embarazada echada sobre su capó, claramente a punto de dar a luz. De pronto, se giró y se marchó tan rápido como pudo . ‘No, gracias’, debió pensar, ‘esto no es a lo que ha venido'”, continúa India.

“¿ Tenemos tiempo de parar a comprar tabaco? , preguntó David. Y me dio la sensación de que dar a luz sería menos doloroso para ambos si él pudiera fumar”, narra Hicks. “Aparcamos en una gasolinera cuando ya era bastante de noche. David entró en la tienda. Sin que yo me diera cuenta, un hombre sintecho armado con un cuchillo se había puesto a deambular por el exterior. Al verle, el gasolinero pulsó la alarma y las puertas de la tienda quedaron bloqueadas”.

Una vez en Miami, la diseñadora estaba jugando al baloncesto con su madre cuando comenzaron las contracturas. El hospital, detalla en su publicación de Instagram, no estaba lejos y su marido no titubeó al ponerse al volante para llevarla hasta allí. Entonces, a David se le ocurrió parar en una gasolinera . Y maldita la hora.

