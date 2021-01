India aprueba de emergencia dos vacunas contra la Covid-19

India, el segundo país con más infecciones del mundo por Covid-19, autorizó de emergencia dos vacunas contra el coronavirus, una desarrollada por AstraZeneca y la universidad de Oxford y otra por la farmacéutica local Bharat Biotech.

“Las (…) vacunas del Serum Institute [AstraZeneca/Oxford] y Bharat Biotech han sido aprobadas para uso exclusivo en situaciones de emergencia”, anunció el domingo a la prensa el responsable de la agencia de medicamentos de India, V.G. Somani.

El primer ministro Narendra Modi afirmó en Twitter que estas aprobaciones de urgencia son “un punto de inflexión decisivo para fortalecer una lucha enérgica” que “acelera el camino hacia una nación más saludable y libre de covid”.

India es el segundo país con más infecciones del mundo, con más de 10.3 millones de casos y casi 150,000 muertes.

Sin embargo su tasa de infección se redujo significativamente desde el pico de mediados de septiembre, cuando había más de 90,000 casos diarios.

La aprobación de las vacunas debería permitir iniciar una de las campañas de vacunación más importantes del mundo en este país de 1,300 millones de personas.

El gobierno ya realizó simulacros en todo el país y se dio formación a 96,000 trabajadores de la salud para administrar las vacunas.

Somani aseguró que la agencia de medicamentos “nunca aprobará nada si existe la más mínima preocupación por la seguridad”.

“Las vacunas son 100% seguras”, dijo, y agregó que los efectos secundarios como “fiebre leve, dolor y alergia son comunes para todas las vacunas”.

El Serum Institute de India, el mayor fabricante mundial de vacunas, dijo que está produciendo entre 50 y 60 millones de dosis al mes de la vacuna AstraZeneca / Oxford.

La Organización Mundial de la Salud acogió con agrado la noticia.

“El uso de vacunas en poblaciones priorizadas, junto con la implementación continua de otras medidas de salud pública y la participación comunitaria será importante para reducir el impacto de covid-19”, dijo el director regional de la OMS, Poonam Khetrapal Singh, en un comunicado.

Así como en otros países, las aprobaciones en India se produjeron en medio de temores sobre la seguridad de las vacunas.

Una encuesta reciente en la que participaron 18,000 personas en todo el país dio a conocer que el 69% no tenía prisa por vacunarse.

“Al principio estaba entusiasmado con la vacuna, pero ya no porque no confío en ella. No me van a vacunar”, dijo domingo a la AFP el banquero de 58 años Vijaya Das, haciendo eco de los temores comunes en todo el país.

“Ninguna vacuna es 100% efectiva, así que ¿Cuál es la garantía de que no contraeré el coronavirus después de aplicármela?”, agregó Suman Saurabh, gerente de ventas de 48 años.

Anand Krishnan, profesor de medicina comunitaria en el Instituto de Ciencias Médicas de India en Nueva Delhi, dijo que las autoridades debían dar a conocer más datos sobre los ensayos de vacunas.

“Tienen que compartir los resultados del ensayo y dejar que los científicos lleguen a su propia conclusión y de esa manera, las dudas sobre la vacuna serían mucho menores”, dijo Krishnan a la AFP.





