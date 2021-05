Independiente se impone 3-1 a Liga de Quito y lo deja sin invicto en la LigaPro | Campeonato Nacional | Deportes

Liga insistiría en pos del descuento y así tratar de conseguir el empate al menos, no obstante, una acción en posición adelantada que fue detectada por uno de los asistentes de Zambrano, y un tiro mal definido por Jhojan Julio en la boca del área, no ayudaron en los intereses del DT Pablo Repetto que buscaba un triunfo balsámico antes del viaje de Liga a Argentina para medirse con Vélez Sarsfield por la fecha 4 del Grupo G de la Copa Libertadores.

Independiente del Valle se impuso por 3-1 a Liga de Quito y puso fin al invicto del cuadro albo, que no había sido derrotado en once jornadas del torneo LigaPro Serie A – fase 1.

