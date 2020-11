Independencia y gloria | La Prensa Panamá

“No me es posible expresar el sentimiento de gozo y admiración que he experimentado al saber que Panamá, el centro del Universo, es regenerado por sí mismo, y libre por su propia virtud” , escribió Bolívar, uno de los políticos más prestigiosos del mundo. La carta fue dirigida al coronel José de Fábrega, Gobernador Comandante General de la Provincia de Panamá,

You May Also Like