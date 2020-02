Indagarán a allegados de exministra Cortés

Al igual que el pasado jueves, el grupo era liderado por Luis Eduardo Camacho, exsecretario de Comunicación del Estado. Le acompañaban la exgobernadora de Panamá Mayín Correa; el exministro de Seguridad Pública José Raúl Mulino, y Lourdes y Diana Cortés, hermanas de la exfuncionaria. El despliegue de simpatizantes no fue el mismo que el día anterior, cuando había medio centenar. Ahora no pasaban de 30.

Cuando le preguntaron por la condición de salud de su clienta, Carrillo contó: “es estable. No voy a dar declaración sobre su diagnóstico. Ella me ha pedido expresamente no referirme a eso en los medios”.

En el Imelcf le practicaron varios exámenes de salud, luego de que el pasado jueves en la noche, después de ser indagada, su abogado Carlos Carrillo presentara un certificado médico para que su clienta fuera enviada a un hospital, pero el fiscal Vásquez no accedió a la petición. Los chequeos médicos duraron aproximadamente dos horas. Durante la espera no faltaron los curiosos. Está el caso de un hombre que se detuvo momentáneamente frente al Imelcf y dijo: “hay que condenarla, porque esos millones que se roban son el dinero para las escuelas y para la salud”. Otra mujer que estaba en al área exclamó: “todos tienen que ir para la chirola”.

