​​Incumplimiento de contrato ante un concierto incierto

Ahora bien, si el organizador no tiene reglas para hacer uso del servicio, con lo cual pueda exigir dicho cumplimiento de registrarse algún evento contrario a sus reglas y si a pesar de ello, es incontrolable la emoción de los asistentes, la posibilidad de devolver lo pagado por inconvenientes que imposibiliten la prestación del servicio en condiciones normales es un derecho cuando no se ha informado. Considerando que el acto de bloquear la visibilidad a quienes se encuentren detrás, no corresponde a un comportamiento normal que debe aceptar, tolerar y pagar un consumidor.

En segundo lugar, plantearía la necesidad de establecer en qué momento del evento ocurre el hecho en que los otros fanáticos se ponen de pie, incluso se paran sobre sus asientos para ver al artista. Esto es importante, porque de ello depende que el consumidor haya hecho uso, goce y disfrute del servicio a pesar de los inconvenientes y no reclamó y toleró la situación hasta el final del espectáculo. Pues mal podría solicitar devolución de dinero a pesar de las pruebas fotográficas que registren la incidencia y reincidencia del hecho, si no se sustenta el tiempo de disposición a esta incómoda circunstancia. Es por esto que recomendamos que si decide retirarse del evento, procure dejar constancia de su inconformidad y del abandono de la actividad con los organizadores que reciban situaciones especiales o quejas.

You May Also Like