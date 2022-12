Incremento de siniestros presiona al sector seguros

Durante la pandemia hubo descuentos en las tarifas de los seguros y estas no se han recuperado a la misma velocidad que lo han hecho los siniestros, pese a que algunas compañías ya han efectuado ajustes en sus tarifas, para lo cual no requieren la autorización del regulador.

“Se están asegurando más personas, pero, a pesar de esto, no es suficiente para bajar la siniestralidad”, dijo Tribaldos, quien no descarta que continúe la tendencia de aumentos en las tarifas de seguros de salud para tratar de corregir esta situación.

