¿incrementarán también las cuotas de la hipoteca?

El incremento de este índice preocupa a aquellos clientes que tienen una hipoteca variable, aunque desde el comparador financiero aseguran que no se prevé un aumento drástico a corto plazo . De hecho, el departamento de análisis de Bankinter destaca que seguirá rondando el -0,5% a lo largo de 2021. Moody´s señala que no se experimentarán subidas relevantes hasta 2023.

You May Also Like