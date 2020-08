incluyen ninjas, animales y banderas transgénero

Otros emojis que ya han sido también aprobados, pero que no disponen de una vista previa, son caras sonrientes con una lágrima y gente abrazándose. Además, no podían faltar los emojis con máscaras faciales . Si siguen un calendario similar al de otros años, hay que esperar que están listos en octubre coincidiendo con el lanzamiento de iOS 14.1 o iOS 14.2.

You May Also Like