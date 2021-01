Incierto futuro de Mbappe en el Paris Saint-Germain

“Estamos en discusiones con el club para llegar a un plan. Lo estoy pensando porque creo que si firmo es para un compromiso a largo plazo con Paris Saint-Germain”, dijo Mbappe a la emisora Telefoot al término del partido en que PSG goleó 4-0 a Montpellier. “Soy muy feliz aquí. Siempre he sido muy feliz aquí. Los fans y el club siempre me han ayuda. Siempre estaré agradecido con ellos.

