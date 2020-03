Incesto, eutanasia y epidemias… la no tan antigua Roma de Santiago Posteguillo

Me cuesta decir una, las malas no las termino, ¿para qué?

Y frente a emperadores algo sosos (Septimio Severo, el marido) o algo perturbados (sus hijos Caracalla y Geta), ambiciosos arribistas (Plauciano), silenciosos admiradores (el médico Galeno) o amantes expectantes pero entregados (Mecio), se eleva Julia Domna como una maquiavélica y adelantada heroína capaz de todo. De enfrentarse a hombres, virus y dioses. De encubrir la violación a su propia sobrina o tener sexo con su hijo. “ Es más difícil mantenerse en el poder que llegar a él “, alega Posteguillo: “Julia se enfrenta a situaciones más oscuras, a decisiones más difíciles,… pero todo lo hace por necesidad o supervivencia, la entendemos. Lo que hace es moralmente cuestionable pero humanamente justificable , además benefició no solo a su familia, sino también al conjunto de la población del imperio”. Ante la pregunta de si ese retrato podría no gustar a quienes tomaron a la Julia del primer tomo como un ejemplo de empoderamiento femenino y de rescate de la historia, el escritor responde: “No pienso dejarme influenciar por si a la gente le gusta o le molesta. Mis personajes se oscurecen, y creo que al lector le gusta”.

Hay mujeres que ejercen con fuerza su poder, personajes que preparan clínicamente su muerte cuando ya no pueden luchar más, médicos que pelean contra epidemias que se propagan a toda velocidad, madres que tienen sexo con sus hijos y líderes que pelean con la mentira y el engaño por el poder… No es una novela ambientada en el 2020 del coronavirus, sino la nueva novela de romanos de Santiago Posteguillo (Valencia, 1967) Y Julia retó a los dioses, donde culmina el relato de la emperatriz romana Julia Domna que inició con Yo, Julia, que le llevó a ganar el premio Planeta. Personaje que vivió, por cierto, entre los siglos II y III d. C.

