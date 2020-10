Incertidumbre, principal obstáculo en la recuperación

Para el próximo año, Quevedo prevé una rebaja en la tasa de desempleo, pero no augura que se regrese a la tasa de 7% en los próximos cinco años. La generación de empleo no estará en el sector asalariado, sino en el emprendimiento.

Para Quevedo, hay una cantidad similar de contratos suspendidos que no se registraron, muchos de los cuales no se van a reactivar, lo que significa “que la mitad de los empleos formales del sector privado están suspendidos o ya no existen”.

You May Also Like