Incertidumbre por el coronavirus genera escasez

Ante el registro del primer caso de coronavirus en el país el Ministerio de Salud recordó a la población panameña la importancia de mantener las medidas de prevención. No asistir a las instalaciones de salud si no es necesario y buscar atención médica si presenta síntomas (tos y fiebre). Además lavarse las manos con frecuencia durante 15 a 20 segundos, evitar el saludo de manos, evitar aglomeraciones y cubrirse la boca al toser o estornudar.

