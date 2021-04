Incertidumbre perturba al turismo

La tinta del decreto 260 no se ha terminado de secar y de acuerdo con Apatel no han dejado de llegar cancelaciones de viajes producto de la exigencia de los cinco días de cuarentena que debe tener el viajero una vez llega a Panamá.

“Cerrar el país a todo el continente suramericano, es una medida inconsulta y apresurada, que no toma en cuenta los impactos colaterales y no se basa en una evaluación científica integral de la situación”, puntualizó Leignadier.

“Nuestro país no es Europa, en donde hay subsidios y apoyo financiero de los bancos centrales. Aquí no existe eso. La empresa privada es la que tiene que levantar la economía para generar riqueza, pagar impuestos y mantener al país andando”, explicó Orillac.

Ernesto Orillac, presidente de Camtur, indica que el sector comprende que se tienen que tomar acciones, pero no comparte que éstas se manejen con una visión drástica, como obligar a un visitante a permanecer 5 días en cuarentena aunque el resultado de la prueba indique que no es portador del virus respiratorio.

