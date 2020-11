Incertidumbre, enemigo de los negocios

Hay que aplicar sanciones drásticas para que los que insisten en no cumplir con las reglas sientan el peso de la ley. Debe mantenerse y reforzarse la campaña de buscar a los infectados que andan por nuestras calles. También hay que mejorar la logística de la entrega de las bolsas de alimentos y bonos para que no se convierta en un instrumento de la política barata.

Ya hemos visto que el Gobierno no puede solo, y el sector privado no puede dejarlo seguir improvisando en la búsqueda de la salida menos dolorosa para el país.

Tras el encierro de 8 meses no podemos retroceder, tampoco podemos seguir viviendo con incertidumbre, con temores y sin proyecciones, lo que al final acaba con las esperanzas de traer turistas. Sencillamente no podemos hacer planes con el temor que de un día para otro se decrete una nueva cuarentena.

You May Also Like