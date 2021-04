Incertidumbre en la banca por préstamos modificados

Tanto el regulador como la industria coinciden en que ese nivel de incertidumbre sobre la calidad de la cartera limita la capacidad de los bancos de prestar fondos. Castillo reconoce que “muy probablemente, de esa cartera de modificados habrá algunos créditos, no tenemos la dimensión, que no se van a recuperar”.

Castillo dijo que no se va a eliminar la figura de los préstamos modificados, pero la intención es que sea para el grupo de préstamos que no han tenido claridad sobre la capacidad de pago, ya sea por pérdida de empleo o empresas que no han reiniciado operaciones.

