Incentivan las inversiones inmobiliarias en Miami

“Vemos mucha gente dentro de EE.UU. que quiere tener su segunda casa en Miami o incluso que dice: “puedo trabajar remoto desde donde quiero, pero puedo trabajar en una ciudad que me dé más opciones de esparcimiento, más calidad de vida”, cuenta Brisky, que revela además que lo primero que se absorbió en el mercado a velocidad fueron las casas. “La casa puesta a buen precio no dura una semana en el mercado”, dice, lo que hace que los apartamentos se encuentren a un precio más atractivo.

