Incansable espíritu navideño

Por suerte siempre hay quienes guardan la compostura. Yo, por ejemplo, no me compré la Nikkon D5100 de mi sueños, de 1,099 dólares. Me conformé apenas con la de 600.

Ahora en las tiendas se encuentra todo esto y juguetes con los que, sencillamente, no se puede jugar: muñecas que hablan largo (ya no pueden las niñas inventar sus diálogos), muñecos con aspecto extraterrestre que siguen órdenes (¿podrán correr, saltar, mojarse en un charco?) o dispositivos tecnológicos tan pequeños que sus pantallas solo son visibles para los 20/20.

