Imputan cargos por falsa denuncia a la expareja del cantante Yemil

El fiscal de la Sección de Decisión y Litigación Temprana de la Fiscalía de San Miguelito, Davis Julio Rodríguez, en representación del Ministerio Público durante la audiencia de garantías, indicó que la conducta de la imputada se encuentra tipificado en el artículo No. 382 del Código Penal y establece que “quien denuncie ante la autoridad un delito a sabiendas que no se ha cometido o simule pruebas que puedan originar una investigación criminal, será sancionado con prisión de 2 a 3 años o su equivalente en días multas o arresto de fines de semana”.

You May Also Like