Imputan cargos a Remy Carreira por agresión a la vicealcaldesa Judy Meana

Es diferente del delito de violencia doméstica, que está registrado en el artículo 200 del Código Penal . Este precisa que “quien hostigue o agreda física, sicológica o patrimonialmente a otro miembro de la familia será sancionado con una pena de 5 a 8 años de prisión” . Y añade que para los efectos de dicha conducta califican quienes se encuentran en un matrimonio, una unión de hecho, los que de una relación de pareja que no haya cumplido los cinco años, quienes tengan parentesco cercano, las personas que hayan procreado entre sí un hijo o hija, los hijos o hijas menores de edad no comunes que convivan o no dentro de la familia.

