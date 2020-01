Imputan cargos a exdiputado Valderrama por caso con Pandeportes

Este martes 7 de enero fue imputado por presunta comisión del delito contra la administración pública al exdiputado Adolfo “Beby” Valderrama, por el caso del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes).

La imputación la realizó el Juez Irene Cedeño, quien además estableció la medida cautelar de firma el día 8 de cada mes, por los cargos de blanqueo de capitales en calidad de autor, en una audiencia realizada en las instalaciones del Sistema Penal Acusatorio (SPA) en Plaza Ágora.

El proceso sigue

A su salida del recinto, Valderrama destacó que “no me pienso mudar a ningún país, yo no tengo yates ni helicópteros, pero siempre daré la cara porque el que no la debe no la teme”.

El caso se desarrolla por la supuesta malversación de fondos públicos otorgados por Pandeportes a la Federación de Baloncesto en el periodo 2015-2018.