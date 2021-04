Impunidad diseñada

Una solución menos traumática, pero quizás más polémica y tal vez por ello más positiva, sería la de constituir una comisión internacional para erradicar la impunidad en Panamá (CINERIP). Que se dedique los próximos 10 años a analizar cada uno de los fallos, expedientes e investigaciones de corrupción de alto perfil, las complete cuando sea posible, las critique cuando sea necesario, y examine el historial y el patrimonio de magistrados y diputados, presidentes y procuradores, para someterlos a un examen riguroso, que aquí no somos capaces hacer y que, al parecer, no nos interesa realizar.

Adolfo Chichi De Obarrio no puede ser extraditado de Italia porque Panamá no ratificó el tratado de extradición con dicho país.

