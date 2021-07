Impulsan iniciativa contra el acoso judicial a periodistas en Colombia

Esta iniciativa, acogida por el senador Lara Restrepo, en forma alguna desprotege a los ciudadanos que hayan sido víctimas de calumnia e injuria. Según aclaró el propio Lara Restrepo a la Radio Nacional de Colombia, lo que se busca es proteger a la libertad de expresión. “Sin la prensa no se conocerían muchos de los abusos del poder, no se conocerían muchos casos de corrupción. Es decir, la prensa es una expresión de libertad”, dijo Lara Restrepo.

