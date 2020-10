Impugnan licitación en Aeropuerto de Tocumen por ‘requisito discriminatorio’

En su impugnación, BDO Audit, S.A., sustentó que el requisito impuesto por Tocumen, S.A., no cumple con el Principio de Transparencia contenido en la Ley de Contrataciones Públicas, el cual establece que “los actos administrativos que se expidan en la actividad contractual o con ocasión de ella (…) se motivarán en forma detallada y precisa…” La adenda que aprobó el requisito considerado discriminatorio no incluyó tal motivación.

En la licitación para realizar las auditorías externas en Tocumen S.A., participaron BDO Audit, S.A., Deloitte Inc., Ernest & Young Limited Corp., y Nexia Auditores Panamá. Sin embargo, Tocumen S.A., consideró que, de los cuatro proponentes, solo Deloitte Inc., cumplió con el requisito añadido en último momento, por lo cual, el 17 de septiembre pasado, le adjudicó el contrato por 534,400.29 dólares para realizar las auditorías externas a esa entidad de los años 2020, 2021 y 2022.

