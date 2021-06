Importadora Ricamar, nueva invitada al baile de Odebrecht

A la misma cuenta arribaron fondos de la sociedad panameña Constructora Internacional del Sur, S.A. Fueron 3 transferencias a Caribbean por casi $1.2 millones, con fecha de junio y agosto de 2009, es decir, después de las elecciones. También llegaron fondos de Klienfeld Services, Ltd. (6 transferencias en enero, febrero, marzo, septiembre y octubre de 2009, por $1.6 millones); de Intercorp Logistic, Ltd. (2 transferencias en abril de 2009, por casi $600 mil); y de Innovation Research Engeneering (2 transferencias en marzo y junio de 2009, que sumaron $365 mil). Todas estas empresas estaban bajo el control del Sector de Operaciones Estructuradas o Caja 2 de Odebrecht.

En 2009, los Martinelli no parecían tener una estructura societaria destinada a recibir los millones de Odebrecht. De ahí que Caribbean Holding empezó a recibir el dinero, a solicitud de Martinelli, declaró Aaron Mizrachi. Pero no fueron unos miles de dólares lo recibido, fueron millones. Por ejemplo, en el Banco Aliado, Caribbean Holding recibió 5 transferencias de Nueva York en enero, febrero, marzo, junio y octubre de 2009 que sumaron $1.4 millones.

Matinelli quiso mantener esa relación en secreto. Acudió a alguien cercano: su cuñado Aaron Mizrachi. Este declaró en fiscalía, en septiembre de 2020, que Martinelli lo contactó para que recibiera la donación a través de su empresa Caribbean Holding Services, Ltd. Mizrachi dijo que, por la confianza que se tenían, Martinelli le pidió que recibiera los fondos de Odebrecht para su campaña, y que no confiaba en nadie más para recibirla.

