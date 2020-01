Implementar la ley, clave para salir de lista gris

El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Julio De La Lastra, coincidió con la viceministra Mouynes en que Panamá tiene muchas leyes, pero no una verdadera implementación de las mismas. Sobre la estrategia que debe seguir el país, dijo que “no podemos considerar que estamos en una isla. Tenemos que hacer de estricto cumplimiento las normativas que rigen a nivel internacional y eso significa no contribuir al negocio ilícito, al lavado de dinero o a la evasión fiscal”.

Por ejemplo, Mouynes se refirió a la Ley 56 de 2019 que creó la Superintendencia de Sujetos No Financieros, fortaleciendo el ente supervisor de las actividades económicas no financieras; la Ley 87 de 2019, que reformó la ley de defraudación fiscal para limitar a una sola ocasión la exención de pena de cárcel, si se devuelve el dinero defraudado; la Ley 169 de 2019, por la que se aprueba la creación de un registro único de beneficiarios finales; y la Ley 123 de 2019 que castiga con prisión de 8 a 15 años el envío ilegal de remesas.

