Impermeable, con 15 horas de autonomía y por 15 euros, Amazon rebaja solo hoy uno de los altavoces favoritos

No hay duda del éxito que los auriculares inalámbricos tienen en el mercado, ya que cada día más usuarios incluyen en su look diario estos dispositivos. No es de extrañar, puesto que son cómodos y nos permiten disfrutar de ellos en cualquier lugar y con gran facilidad. Sin embargo, hay veces que apetece compartir nuestra música con más gente y es que ¿quién no ha cocinado mientras cantaba a voz en grito su playlist favorita? O ¿quién no ha disfrutado de un hilo musical de fondo mientras cena en su terraza con unos amigos? Para estas ocasiones, estos dispositivos wearables no consiguen satisfacernos.

En estos casos, necesitamos un altavoz portátil que, al igual que los cascos, se sincronice con otros dispositivos, pero que, sin embargo, nos ofrezca otras prestaciones y, la más importante de ellas es que no necesitamos llevar ningún gadget en nuestra oreja, evitando así posibles daños, para disfrutar de la música.

¿Y qué mejor que conseguir estas prestaciones por menos de 15 euros? Eso es lo que cuesta el altavoz portátil bluetooth que Amazon ha incluido hoy entre sus ofertas flash. Se trata del dispositivo de Mifa que tiene un diseño atractivo, gran autonomía y, solo durante las próximas horas, un 21% de descuento. ¿No lo vas a aprovechar?

Este dispositivo cuenta con 15 horas de autonomía. Amazon

Un ‘Amazon’s Choice’

Este pequeño altavoz de la marca Mifa no solo destaca porque hoy su precio esté por debajo de los 15 euros, también porque es uno de los modelos favoritos de los usuarios del gigante de las compras online que ya lo han probado. Con cerca de 2.000 valoraciones y casi cinco estrellas doradas, es uno de los Amazon’s Choice de la semana, etiqueta que avala su buena relación calidad precio. Pero, ¿qué es lo que ofrece para ser merecedor de este título?

Calidad de sonido. Gracias a los controladores de 5W y al amplificador dual Clase G, podemos disfrutar de un sonido estéreo de alta definición y bajos amplificados y una experiencia de alta calidad. Gran autonomía. A pesar de su tamaño pequeño y compacto, este altavoz destaca por su gran autonomía. La batería incorporada puede, al 70% del volumen, durar hasta 15 horas de reproducción continua. Además, según los fabricantes, solo tarda solo tarda tres horas en recargarse completamente con el cable micro-USB.

La tecnología 'Bluetooth' 4.2 permite que el altavoz se conecte con facilidad a todos los dispositivos compatibles (como como iPhone, iPad, teléfonos inteligentes y tabletas Android, portátiles, etc.) y a una distancia de hasta 10 metros. Además, incluye una tecnología específica para emparejarlo con otro modelo igual y conseguir sonido 'surround'.

