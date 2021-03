Impedida de entrar a La Habana, periodista cubana pide refugio en Costa Rica

“Por supuesto que quiero volver a Cuba pero, siendo realista, no creo que esa oportunidad esté”, manifestó Pérez. “Mi sueño primordial es reunirme con mi familia, no me importa donde”, agregó. Sus padres y su hermana viven en la isla.

“Un funcionario de Copa [Airlines, compañía en la que viajaba] me comunica que, no por un tema de la aerolínea ni de requisitos legales, Migración de Cuba ordena que tengo prohibida la entrada a mi país”, relató Pérez.

