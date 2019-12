Impacto social de las TIC

Los retos para un desarrollo sostenible son muchos, pero en un país como el nuestro un muy buen paso sería un compromiso de Estado hacia la investigación. No hay desarrollo sin investigación, esta es una premisa básica, no habrá investigación con resultados oportunos si no hay recursos, los cuales deben estar disponibles sin cortapisas, ni sujetos a los vaivenes políticos. Solo así tendremos agua potable suficiente, un sector agropecuario fortalecido, una convivencia con la naturaleza armónica y una sociedad verdaderamente civilizada, en donde todos, sin distinciones, tienen acceso a todas las facilidades y recursos que la tecnología brinda.

