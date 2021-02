Impacto de la crisis arrastra al mercado de gas y energía

Atmos indicó haber acumulado hasta $3,500 millones en costos adicionales de gas, al tiempo que Just Energy advirtió que quizás no sobreviviría.

Atmos Energy Corp. y Just Energy Group Inc. fueron los últimos en revelar las afectaciones que sufrieron por la restricción en el suministro de gas y los apagones generalizados de la semana pasada que paralizaron Texas, el segundo estado más poblado de Estados Unidos.

