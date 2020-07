Immobile roza la Bota de Oro tras el tropiezo de Cristiano y tiene a tiro el récord de la Serie A

Immobile con sus 35 tantos aventaja en cuatro al único futbolista que puede arrebatarle el título, ya que Lewandowski no tiene más partidos por jugar. No es otro que Cristiano Ronaldo , quien se sitúa segundo en la carrera por el Capocannoniere, con 31 goles , y que se quedó sin ver puerta en su último partido.

