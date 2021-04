Imanol Alguacil se pone en modo aficionado y da rienda suelta a su forofismo en rueda de prensa

La rueda de prensa posterior a la final de la Copa del Rey 2020 de Imanol Alguacil fue de las que no se olvidan. El entrenador de la Real Sociedad dejó salir su vena fan y quiso celebrar el título a su manera, como si hubiese podido hacerlo con toda la afición del equipo que no pudo estar en La Cartuja de Sevilla.

You May Also Like