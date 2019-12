Imagine Dragons anuncia su separación

Además, desde hace un tiempo sufre espondiolitis anquilosante (AS) , una enfermedad crónica que afecta a su espina dorsal y su espalda y causa inflamación de las articulaciones y los ligamentos. Debido a este problema, se encuentra inmerso en una campaña llamada ‘Monster Pain in the As’ para ayudar a la gente a detectar este tipo de dolencias y que puedan ir a un reumatólogo.

You May Also Like