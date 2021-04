Imae acumula 11 meses consecutivos de caídas

Argote reclamó al Gobierno la ejecución de una estrategia para acelerar la recuperación. Dijo que la activación del comercio internacional debe ayudar a Panamá a través de la industria logística, pero dijo que si no existe una estrategia, “cualquier cosa será una recuperación parcial y no estaríamos aprovechando el potencial que tenemos para recuperarnos rápidamente”.

No obstante, esto no quiere decir que se vaya a producir una recuperación absoluta.

La evolución que refleja el Imae “es lógica, porque estuvimos cerrados 15 días en enero en las provincias de Panamá y Panamá Oeste”, señaló el economista Felipe Argote. Esos dos meses se comparan con los dos primeros meses de 2020, cuando ya llegaban noticias sobre la existencia del virus en otros países, pero todavía no se había confirmado ningún caso en Panamá y no había restricciones de movilidad ni para la actividad económica.

You May Also Like