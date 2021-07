Ilia Topuria cumple su palabra y consigue una victoria por KO en el primer asalto, tal y como anunció

No se había cansado de repetirlo una y otra vez: KO en el primer asalto. Así lo hizo. Ilia Topuria dio una nueva muestra de que no tiene techo y que respalda sus palabras cada vez que pelea . Aprovechó una patada giratoria de Ryan Hall para enviarlo al suelo y comenzar con una sucesión brutal de golpes de martillo que dejaron sin conocimiento a un rival al que hubo que explicar cómo había acabado el combate.

Su rival intentó en todo momento la entrada a pierna para derribarlo, pero Ilia Topuria se defendió a la perfección y no entró en un juego que no le beneficiaba en exceso. Tuvo paciencia, esperó y desarrolló un game plan perfecto, que le sirvió para conseguir su tercera victoria consecutiva en la UFC y mantener un récord invicto de 11-0 en las artes marciales mixtas (MMA).

