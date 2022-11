Ileana Golcher: ‘En este país, ser honesto no paga’

Educación pública, de 1 a 5.

En intensivos y con pronóstico conocido, porque hay 22 propuestas del tema. Pero desde 1979, nadie quiere actuar.

Educadores: ¿problema o solución?

Problema. No hay creatividad, no se capacitan, la metodología y el sistema de evaluación son obsoletos. No hay voluntad.

¿Y los dirigentes y gremios docentes?

Defienden sus intereses y se limitan a pedir infraestructura. Serán dirigentes de verdad cuando lideren el cambio.

UP: ¿se atascó o se plegó al PRD?

Tiene buenos profesionales, pero retrocedieron 30 años eliminando el requisito de la tesis y bajando el índice de admisión… Es la pedagogía del facilismo.

La Unachi es…

Eso sí tiene F. ¿Dónde están los alumnos y docentes criticando esa corrupción rampante? Es vergonzoso. El presupuesto es injustificable y la rectora debe irse: no tiene siquiera un artículo de opinión publicado. ¿Cómo ganó esa rectoría?

Lo primero que haría, si fuera ministra de Educación.

Actualizar a los docentes, volverlos aliados del sistema y sacar la mano partidista del Meduca. Todos los directores son PRD. Con eso no se va a ningún lado.

Usted renunció al Meduca cuando Thalassinos, en 1995, condicionó su alza salarial a su inscripción en el PRD.

Y todavía me alegro. En este país, los que no estamos inscritos no tenemos futuro.

Hoy, ¿volvería al ministerio?

Jamás. Etapa superada. Ahora soy consultora, así que yo escojo a mis jefes.

El mejor ministro de Educación.

Jeptha Duncan, José Daniel Crespo… Pero eso se ha perdido. En otros países, el ministro de Educación es el más brillante del Gabinete; aquí solo hay que plegarse al poder. ¿O no tuvimos a una periodista sin experiencia educativa como ministra?

A Maruja Gorday, ¿le falta carácter, apoyo de su jefe o…?

Todo. Tirar a Cerro Patacón la biblioteca del Instituto Nacional, memoria histórica del país, es grave. ¿Ellos no saben que los libros se restauran o digitalizan? Pero no: todo el mundo sigue en su cargo. Empezando por la directora del Instituto, que es profesora de historia. Imagínate.

Usted denunció eso. ¿Nadie lo sabía?

Sí lo sabían, pero nadie quería denunciar. Como yo no tengo problemas con la DGI, yo sí me atreví. Es imperdonable. Y el Ministerio de Cultura, ni por enterado. ¿Y dónde están los profesores y alumnos del Instituto protestando? Les da igual.

Quedan cinco librerías en Panamá, pero cuando cerró Exedra lloramos…

Así es. Así somos.

¿Cómo debe el Meduca luchar contra el vandalismo en las escuelas?

Endureciendo penas y nombrando celadores. Hay plata para otras cosas, ¿por qué no para los colegios? El Artes y Oficios está destruido. ¿Cómo se gradúan sin tocar una herramienta? Es terrible.

¿Y la biblioteca de la Escuela Normal?

Tiene libros de 80 y 90 años… Si eso es lo que estudian los futuros maestros, estamos muy mal. En esta generación Google, casi todas las bibliotecas están así. Y las pocas buenas, siempre están vacías.

Tenemos 22 bachilleratos, uno en refrigeración y climatización. ¿Y eso?

Que me expliquen cómo alguien pasa años estudiando eso. Y 22 bachilleratos es inadmisible. No debe haber más de seis, pero nadie se atreve a hacer el cambio curricular. Lucy empezó, pero por la media, no por la básica. Es como tener la casa cayéndose y empezar por el techo.

El libro que todo alumno debe leer.

La colección de Rogelio Sinán y El Estado Federal de Justo Arosemena. Argentina tiene una lista de 300 libros que todo argentino debe leer. Aquí la juventud está domesticada: los políticos les mantienen la mente congelada para que no sean críticos y dependan de ellos.

La educación para los gobiernos es…

Otro botín para nombrar personas. Y sin concurso, para poder doblegarlos.

¿Cómo se promueve el pensamiento crítico con pareos y ‘cierto y falso’?

No avanzamos. Pero claro, como eso es lo más rápido de corregir… Y ya verás los resultados de Pisa. Pagar $400 mil para saber que somos los ineptos de siempre… ¿De qué sirve saberlo, si no actuamos?

¿Puede un docente dar clases de todo?

Un docente da 13 materias: yo lo vi. Es grave. Como la educación en las comarcas. Aquí hay un director de política indigenista y jamás ha dicho esta boca es mía.

¿Y la evaluación de los valores?

Evalúan orden, aseo, disciplina… lo mismo que cuando yo, de 68 años, estaba en la escuela. La sociedad cambió. Evalúen creatividad, innovación, actitud, honradez, liderazgo… ¿Orden? Por Dios.

¿Por qué tan pocos padres reclaman la pésima educación de sus hijos?

No los hemos logrado convencer de que la educación es lo único que cambia la sociedad. Aquí lo que vale es que se metan a políticos y hagan plata, no importa cómo.

¿Cuántos panameños saben qué se celebra el 3, 5, 10 y 28 de noviembre?

Muy pocos. Y los desfiles son iguales que hace 100 años: no se innova en nada.

Solo el 38.3% de los menores de 29 años ve en la democracia la mejor forma de gobierno. Su lectura de eso.

Por eso es que dicen “robó, pero hizo” y votan por el menos malo. Lo que tenemos hoy es el resultado de lo que hicimos mal y dejamos de hacer. Aquí ya no tenemos rumbo… Cada quien hace lo que quiere.

¿Ayuda un dictador que ponga orden?

No. Pero aquí no sale ni siquiera eso. No hay liderazgo de nada. Ni estudiantil, siquiera. Solo hay un concurso de oratoria… y con un guión preestablecido.

La asignación del 6% del PIB a la educación. ¿Cuánto solucionará?

Si lo invierten en lo que deben, mucho. Pero no hay data de nada. Sin saber las prioridades, ¿cómo van a distribuir el que será el presupuesto más alto per cápita de todo América Latina? Lo otro es quién le da seguimiento a eso. No evalúan ningún programa, no saben cuál sirve, cuál no…

Hay 73% de escuelas multigrado y 810 escuelas rancho. ¿Qué tan difícil es eliminar eso, que nadie lo ha hecho?

Hay demasiado dinero y despilfarro, y la educación recibe más subsidios que cualquier otro sector. Aquí no debería haber un solo analfabeta. ¿Cómo un desfile de Navidad va a costar $6 millones? Hay niños que se mueren cruzando ríos.

¿Cómo podemos enseñar que robar es malo, si no hay castigo para el que roba?

Es bien difícil, porque en este país, ser honesto no paga.

¿Qué incentivo le daría usted a un alumno para que no deje la escuela?

Becas, instrumentos musicales o deportivos… Aquí hasta el cuadro de honor está mal: privilegia a tres y olvida al resto.

Lo que piensa cuando escucha a un exgobernante criticar la educación.

Ahora son los más versados y saben lo que antes no se atrevieron a hacer. Ahora.

Auxilios económicos. ¿Clase política voraz o la institucionalidad no sirve?

Las dos. Yo quisiera que todos esos Zulay y Ábrego nos muestren las calificaciones de sus hijos. Son impuestos de todos.

¿Por qué ocultan la lista de los beneficiarios de esos auxilios?

Evidente: intereses que ocultar. Y darle al Ifarhu casi $9 millones el próximo año es declarar una piñata política. Eso lo van a repartir los diputados y representantes.

Usted fue prestataria del Ifarhu. ¿Cuánto le dieron y en cuánto lo pagó?

Me dieron $5 mil. Y terminé pagando, con sangre, sudor y lágrimas en 17 años.

En teoría, el escándalo del Ifarhu indignó a la gente. ¿Por qué eso no se tradujo en una protesta nacional?

Somos una ciudadanía virtual. Me han reclamado que por qué fui si estaba Suntracs. Con el país fragmentado, no vamos a ningún lado. Los políticos lo saben.

Y los opositores, ¿dónde están?

Viendo por ellos. Esperando 2024.

Manda Nito, Gaby, los diputados o…

Nito deja hacer y deja pasar. Aquí los presidentes son Benicio, Crispiano y Pineda. Dios nos encuentre confesados. Eso es un reparto de intereses y corrupción. En mi circuito, el 1-1, nadie se atreve a enfrentarse a Benicio. Seguirá siendo diputado hasta el final de sus días. Aquí muy pocos pueden explicar lo que tienen.

Tres funcionarios incapaces.

Sabonge, que es un inepto y sin idoneidad, que algo le debe saber a alguien. Alexander, que hipotecó al país y permitió todo cerrando su carrera de manera vergonzosa. El de Ambiente, el del Idaan, la de Cultura, Educación. Los saco a todos.

Su opinión de Gerardo Solís.

Excesivamente acomodaticio. A mí, una persona que llega a despedirse del TE en moto y vestido de Superman no me merece el menor respeto. ¿Y aceptar la ley que le quita funciones básicas? Ya entregó el poder y todo lo que el poder le pidió.

Su confianza en el TE, de 1 a 5.

2. Y con Luis Guerra, 1. Igual que la nueva magistrada de la Corte. El poder se plega al poder. Ya mostraron lo que son: tener esperanza en esta gente es por gusto.

2024. ¿Nos acordaremos de las fechorías o se nos olvidarán?

Aquí abunda la amnesia acomodativa.

¿De qué se dio cuenta cuando necesitó donantes de sangre?

De lo difícil que es conseguir una pinta de sangre. Si hubiera un hemocentro nacional, no tuviéramos que ventilar nuestras necesidades públicamente.

¿Qué hace el que no logra, como en su caso, mover las redes sociales, hasta que el director del Seguro lo ayude?

Se muere. Pero la gente no protesta… Cuando yo supe que había una máquina que llevaba seis meses dañada, protesté. Aquí solo se lamentan y ya.

¿Cree que verá el arreglo del Seguro?

No, no creo. Porque el primer paso es la voluntad y ni eso hay.

Su mensaje a los que creen que Martinelli es nuestra salvación.

No, no, no. No es solución de nada. Una persona que lleva a sus hijos a delinquir no tiene moral para ser presidente del país. Lo siento. Y ellos que se dejaron.

Su expectativa del caso Odebrecht.

Bueno, va a quedar en nada.

Lo primero que piensa. Susana Richa.

Obsoleta. Ya, ya no más.

Planilla estatal y subsidios.

Amiguismo y corrupción sin control.

Diálogos, mesas y comisiones.

Fórmula para no tomar decisiones. Este país ya está sobrediagnosticado.

Ministerios de la Mujer y del Deporte.

¿Y la austeridad? Ya hay entidades dedicadas a eso. Si quieren nombrar más gente y Alexander los apoya, díganlo y ya.

Publicidad estatal.

Abuso. Cada acción tiene su valla.

Presupuestos del Ifarhu, la Descentralización y la Asamblea.

Versus el del ION y Senacyt. Y la deuda, ¿hasta dónde? Es burla tras burla.





