Iker Casillas se desata en Twitter y responde a las críticas: “¡Tú vive, cojones!”

Y te van a criticar por lo que eres, por lo que no eres y por lo que creen que eres. Seguramente, también por lo que haces o por lo que dejas de hacer. Y ya por último, por lo que dices…y por lo que no dices!!! TÚ VIVE COJONES! 😉

“Y te van a criticar por lo que eres, por lo que no eres y por lo que creen que eres. Seguramente, también por lo que haces o por lo que dejas de hacer. Y, ya por último, por lo que dices… ¡Y por lo que no dices! “, ha manifestado en la red social.

You May Also Like