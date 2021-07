Iker Casillas responde con ironía a ‘Socialité’ tras el “brutal” encontronazo con el programa de María Patiño

El exportero Iker Casillas ha protagonizado este sábado un desencuentro en la calle con un equipo de Socialité, el programa de Telecinco que presenta los fines de semana María Patiño. Sin embargo, ha sido la forma en la que este espacio televisivo ha contado los hechos lo que ha provocado una respuesta irónica del exfutbolista a través de Twitter y que no ha tardado en hacerse viral.

Una reportera y un cámara del programa se han desplazado este sábado hasta Navalacruz, el pueblo de Ávila donde el exfutbolista está pasando sus vacaciones, rodeado de amigos y familiares.

Según el programa, el equipo de Socialité habría sido objeto de un “brutal enfrentamiento”, como lo han definido, entre Iker Casillas y una reportera.

Las imágenes emitidas muestran a un Casillas visiblemente serio al percatarse de que estaba siendo grabado. Es entonces cuando el exfutbolista se dirige hacia la cámara para expresar su descontento: “Todo lo que me estáis grabando me importa tres coj…“, ha dicho. “Es que no tengo ganas ni de enfadarme un poco”, ha indicado a continuación al equipo de Socialité.

Todo comenzó cuando la reportera del programa de María Patiño se dirigió a Casillas para hacerle varias preguntas, algo que molestó al exportero: “Me has hecho siete preguntas seguidas y me mosquea bastante, no soy tonto, no me fío”, indicó.

Posteriormente, Casillas reaccionaba con ironía en Twitter a lo ocurrido: “¡Un poco más y me vuelvo loco! ¡Saco cuchillos! ¡Bazucas! ¡Tanques! ¡Cazas! ¡Misiles! En fin… ¡Feliz fin de semana a todos! Incluido a vosotros, Socialité. Me gusta vuestro programa…”, ha escrito en la red social.

Casillas ha adjuntado además el tuit de Socialité, en el que indicaban: “Iker Casillas pierde los papeles y se encara con un equipo de Socialité”.