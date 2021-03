Ikea avisa de que el bloqueo del Canal del Suez afectará a cadena de suministros

Un agricultor pasea junto al Canal de Suez con el buque Ever Given encallado de fondo. EFE

Unas 250 embarcaciones están ahora atascadas en ambos extremos de la estrecha vía fluvial, esperando que el Ever Given sea apartado para que puedan pasar los contenedores llenos de productos de Ikea se encuentran actualmente a bordo de barcos en el Canal de Suez.

El gigante del sector de muebles Ikea ha alertado de que su cadena de suministro podría verse interrumpida debido al atasco de tráfico en el Canal de Suez provocado por el encallamiento del buque Ever Given en el paso.

