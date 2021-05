Igualdad ante la ley | La Prensa Panamá

Solo con interpretar esta sencilla explicación podemos concluir que en Panamá y gran parte de Latino américa no existe un Estado de derecho. Y por consecuencia, no existe un verdadero capitalismo, no existe un verdadero libre mercado ni libre competencia, en la que el consumidor, de manera democrática y en un intercambio ganar-ganar (capital a cambio de producto/servicio), decide hacia dónde se da la transferencia de capital.

You May Also Like