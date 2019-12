“Igual falta un poco de pegada”

“ El árbitro no nos ha sacado del partido pero si hay un equipo que solo quiere frenar ataques y tal hay que amonestar. Pero no podemos pensar en eso”, añadió.

Courtois dijo que el equipo se marcha del duelo contra el Athleti decepcionado por el empate . “Nos vamos con mal sabor de boca. Venimos de dos partidos intensos y la suerte no nos acompañó. Dimos tres palos y su portero tiene un gran mérito. Es una pena no haber logrado los tres puntos”, indicó el portero que lamentó que el árbitro “entrara en el juego del Athletic”.

“Igual un poco”, dijo Courtois tras ser preguntado si al Real Madrid le falta pegada. “A veces el balón no quiere entrar. Hemos tenido ocasiones para rematar el partido. Pero hay que seguir entrenando. El balón no ha querido entrar” , dijo en Movistar LaLiga el meta del Real Madrid.

You May Also Like