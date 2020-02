Iglesias y Díaz se reúnen este viernes con los sindicatos del campo mientras los agricultores siguen con las protestas

“Lo que tengo es una reunión de trabajo y quiero escuchar cuáles son las necesidades y en qué se puede ayudar a los más afectados en el campo en situaciones que son difíciles y recoger medidas que puedan ser valoradas “, afirmó este jueves la ministra Yolanda Díaz, quien, no obstante, no quiso anticipar sus propuestas. “Sería imprudente que yo anticipase medidas”, añadió.

