Iglesia y UP, sin fecha para continuación de diálogo

En manos de la Universidad de Panamá (UP) quedará el inicio de la segunda fase de la mesa única de diálogo Por Panamá, que se encuentra pausada desde el pasado 13 de octubre.

La Universidad de Panamá, a través del Centro de Diálogo Social (coordinador) y la Defensoría de los Estudiantes Universitarios, aceptó el pasado lunes, ejercer como facilitador de la segunda fase del diálogo. Con esta decisión, le corresponderá convocar a las 41 organizaciones que han expresado su deseo de ser parte de la mesa de diálogo, así como al gremio empresarial.

Antes de ejercer oficialmente como facilitador, la UP ha pedido, según conoció este diario, reunirse primero con los miembros de la Alianza Pueblo Unido Por la Vida, la Alianza Nacional por los Derechos del Pueblo Organizado (Anadepo) y el Bastión de Oriente Chiricano, Comarca Ngäbe Buglé y Campesinos, y así hacer un “primer contacto”. Este encuentro aún no tiene fecha.

Tampoco hay una fecha pactada entre la iglesia católica y la UP para el proceso de transición. Incluso, desde la iglesia informaron que una vez tengan la fecha se hará pública.

Mientras que desde el Ejecutivo, no se ha emitido una opinión. Que la UP asuma como “facilitador” no es un problema ni para las alianzas, ni para el gremio empresarial. Armando Espinosa, de Anadepo indicó que la UP es una instancia que cuenta con las competencias y está conforme con su aceptación. “Tienen la solvencia moral y legal, para poder hacer este trabajo”, manifestó.

Pero más allá, Alicia Jiménez, de la Gran Alianza quien también considera que la UP tiene las competencias para actuar como facilitador, hizo hincapié, en la necesidad de un “moderador”, figura con la que no contó la primera fase del diálogo y que, a juicio de Jiménez, es una de las razones por las que no se han cumplido muchos de los acuerdos.

“No se han logrado porque faltó el moderador técnico, con conocimiento en las materias de los temas que se analizaron, para saber qué se puede lograr y qué no”. Añadió que la Gran Alianza planteó, en su momento, a la iglesia que se requiere de un “moderador internacional”, debido a la importancia de las conversaciones. Señaló que nunca han dicho que no van a participar, pero que medianamente para sentarse en una mesa a dialogar y negociar, se necesita de un mediador y estar en igualdad de condiciones, en este caso representatividad.

Cabe recordar, que tanto el Ejecutivo y las mencionadas alianzas acordaron que la iglesia haría las gestiones ante la Conferencia Episcopal Panameña, la Universidad de Panamá (en concreto, el Centro de Diálogo Social y la Defensoría de los Estudiantes) y la Organización de Naciones Unidas, con el fin de solicitarles apoyo como facilitadores de la fase dos del diálogo. Y, una vez seleccionado el mediador arrancar con las conversaciones, en el centro Cristo Sembrador, en Penonomé , Coclé, las cuales se retrasaron por falta de mediador. La mesa tiene pendiente abordar la metodología del diálogo, entre otros aspectos.

La iglesia católica actuó como “facilitadora” en la primera fase del diálogo que arrancó el 21 de julio y culminó el pasado 16 de septiembre. Pero ha dicho que en la segunda fase solo será observador.





