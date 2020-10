Iglesia católica pide que no se equipare la unión igualitaria con el matrimonio entre un hombre y una mujer

La Iglesia católica defiende el matrimonio entre un hombre y una mujer, por eso pide que no se equipare de ninguna forma con la unión igualitaria de personas del mismo sexo, para que no se socave la familia.

La nota agrega que no es un tema religioso meramente, porque hay no creyentes que aceptan esta postura desde el punto de vista psicológico y antropológico.

