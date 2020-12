Ifarhu inicia entrega de tarjetas para estudiantes que reciben las becas de concurso y la universal

Si su estudiante ya tiene Tarjeta de ACH no tiene que ir a retirarla,la misma es para los estudiantes d concurso que no tenían Tarjeta,el día 21 de Dic. se harán los desembolso de Concurso y de PaseU para los que tienen Tarjeta y los que se mantienen cobrando por BecaDigital.

“Si su estudiante ya tiene Tarjeta de ACH no tiene que ir a retirarla, la misma es para los estudiantes de concurso que no tenían Tarjeta”, explicó el director del Ifarhu, Bernardo Menéses.

You May Also Like