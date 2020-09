Ifarhu captará a estudiantes que no aparecen en el PASE-U y analiza retiro de efectivo por la cédula

“Ahorita mismo estamos tratando de hacer un balance con el Banco Nacional, pero todavía no es una realidad, para que los estudiantes que reciben a través de la cédula puedan retirar en efectivo. Está en estudio. También lo estamos haciendo con Mi Bus para que puedan recargar su tarjeta. El pago por cédula es una innovación que está tomando un procedimiento para adquirir nuevos comercios y también para que el Banco Nacional se añada, pero hasta el momento no tenemos esa situación”, precisó.

El director del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu), Bernardo Meneses, explicó que establecerán un período de un mes para captar a los estudiantes que aún no figuran en el sistema y por lo tanto no pueden recibir el beneficio del PASE-U.

