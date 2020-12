Identifique quién es escocés y quién no

La realeza británica no comenta sobre asuntos constitucionales, así que públicamente no ha opinado sobre el referendo.

Tomó tan en serio su personaje que quiso que sus cenizas fueran llevadas al espacio. ¿Por qué no Escocia? ¿Sería que no era escocés?

“Beam me up, Scotty” (“Transpórteme, Scotty”), es una de las frases más célebres de la serie de TV y cine Viaje a las Estrellas, dicha cada vez que el capitán Kirk quiere que su ingeniero de vuelo lo tele transporte de vuelta a la nave.

No cabe duda que su creador también estaba profundamente familiarizado con la capital inglesa pero, ¿fue o no escocés?

Ahora que se avecina el 18 de septiembre con el referendo sobre la separación de Escocia del resto de Reino Unido, no solo es muy importante saber que Inglaterra es un país y Escocia otro sino quién es escocés y quién no.

