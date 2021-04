Identificaron al tirador que mató a ocho personas en el almacén de FedEx como“un ex empleado de la compañía”

De la misma forma, la oficina del forense todavía no ha logrado identificar a los fallecidos. “Lo que solemos hacer es esperar a que todas las pruebas hayan sido recopiladas. Todavía no hemos sido capaces de acudir a la escena para confirmar ninguna identidad”, dijo la subdirectora de la oficina forense del condado de Marion, Alfarena McGinty.

El vicedirector de Investigaciones de la Policía de Indianápolis, Craig McCartt, explicó en una rueda de prensa que hasta que no se haga “una identificación positiva”, en colaboración con los forenses, no se va a difundir la identidad del atacante, que se quitó la vida de un disparo.

