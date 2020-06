Identifican un primer caso de VIH que resiste a todas las combinaciones de fármacos antirretrovirales

Estas resistencias pueden darse en personas en las que el tratamiento no es del todo eficaz, ya sea porque no toman el tratamiento de forma continuada o porque directamente se infectan con un virus que ya es resistente.

La investigación, publicada este martes en la revista The Lancet Microbe, advierte de que, aunque la identificación de un caso aislado no supone necesariamente un riesgo de salud pública, si es necesario hacer monitorizaciones para identificar y contener la potencial aparición de virus panresistentes.

