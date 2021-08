identifican la causa genética de la enfermedad

El inhibidor de ‘NPSR1 SHA 68R’ condujo a la “reducción del infiltrado de células inflamatorias y el dolor en modelos de ratón de inflamación peritoneal y endometriosis” . Todavía se necesitan más estudios en primates no humanos, recuerdan los investigadores, pero este descubrimiento es un gran paso para un futuro tratamiento que no requiera de hormonas ni cirugía.

En este sentido, el tratamiento suele ser hormonal o quirúrgico, pero “se necesitan con urgencia terapias no invasivas y no hormonales “, explican los autores del estudio, publicado en la revista Science Translational Medicine.

